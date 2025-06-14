Раскрыты планы прибалтов и финнов создать мини-НАТО в акватории Балтийского моря
РИА «Новости»: Запад наращивает силы на Балтике и готовит флот «северного НАТО»
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В странах Балтии и Финляндии активно обсуждается возможность создания так называемого «северного НАТО» — регионального оборонного союза на случай возможного вывода американских войск из региона. Эти опасения связаны с предположениями, что администрация президента США Дональда Трампа может пойти на уступки России и согласиться на возвращение границ альянса к состоянию 1997 года, пишет РИА «Новости».
Финляндия обладает наиболее значительным военным потенциалом среди потенциальных участников альянса, включая современные ракетные катера, минные заградители и минно-тральные силы, отмечает агентство. Эстония делает ставку на береговые ракетные комплексы израильского производства, способные контролировать акваторию Финского залива, а также на американские РСЗО HIMARS. Латвия и Литва, хотя и обладают более скромными военно-морскими силами, активно инвестируют в современные ракетные системы и сухопутные войска, включая немецкие танки и шведские боевые машины пехоты.
Особую озабоченность у России вызывает растущий ракетный потенциал региона. Современные комплексы, такие как HIMARS с ракетами ATACMS и норвежские NSM, способны поражать цели на значительном удалении, включая стратегически важные объекты. Кроме того, минно-заградительные возможности балтийских стран могут создать серьёзные проблемы для судоходства в регионе.
Несмотря на то что сегодня военная мощь этих государств не выглядит внушительной, их активная милитаризация и планы по увеличению оборонных расходов (Литва, к примеру, намерена тратить на оборону до 6% ВВП) свидетельствуют о формировании долгосрочной угрозы. Даже без прямой поддержки основных членов НАТО этот потенциальный альянс способен существенно осложнить обстановку на северо-западных границах России, что требует соответствующего пересмотра оборонной стратегии.
Напомним, ранее глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что Россия якобы перестала всерьёз воспринимать пятую статью устава НАТО о коллективной обороне и может атаковать любую из стран альянса. Сам чиновник считает, что наиболее вероятной целью такого нападения является Эстония. А военные эксперты заявили о высоких рисках конфронтации в связи с одновременными учениями военного блока Baltops и российского флота в Балтийском море.