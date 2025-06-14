Раскрыты планы прибалтов и финнов создать мини-НАТО в акватории Балтийского моря

В странах Балтии и Финляндии активно обсуждается возможность создания так называемого «северного НАТО» — регионального оборонного союза на случай возможного вывода американских войск из региона. Эти опасения связаны с предположениями, что администрация президента США Дональда Трампа может пойти на уступки России и согласиться на возвращение границ альянса к состоянию 1997 года, пишет РИА «Новости».

Финляндия обладает наиболее значительным военным потенциалом среди потенциальных участников альянса, включая современные ракетные катера, минные заградители и минно-тральные силы, отмечает агентство. Эстония делает ставку на береговые ракетные комплексы израильского производства, способные контролировать акваторию Финского залива, а также на американские РСЗО HIMARS. Латвия и Литва, хотя и обладают более скромными военно-морскими силами, активно инвестируют в современные ракетные системы и сухопутные войска, включая немецкие танки и шведские боевые машины пехоты.

Особую озабоченность у России вызывает растущий ракетный потенциал региона. Современные комплексы, такие как HIMARS с ракетами ATACMS и норвежские NSM, способны поражать цели на значительном удалении, включая стратегически важные объекты. Кроме того, минно-заградительные возможности балтийских стран могут создать серьёзные проблемы для судоходства в регионе.