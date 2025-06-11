«Плачет, видите?»: В осквернённом боевиками ВСУ храме на Курщине замироточила икона

В храме Иоана Предтечи, расположенном в печально известном селе Махновка Курской области, где украинские боевики жестоко расправились с местными жителями, произошло мироточение иконы Богоматери (явление, когда на иконах или мощах святых появляется маслянистая влага, называемая миро. — Прим. Life.ru). Об этом рассказал фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

«У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это всё происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — рассказал Зинченко в беседе с РИА «Новости».

Во время оккупации населённого пункта украинскими вооружёнными силами церковь Иоанна Предтечи была осквернена. Сообщается, что в алтаре был устроен туалет, иконостас повреждён пулями, а иконы изуродованы. Также утверждается, что украинские военные использовали храм в качестве места для ночлега.