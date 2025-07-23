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23 июля, 14:55

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Помощник президента РФ Владимир Мединский в Стамбуле. Фото © ТАСС/

Помощник президента РФ Владимир Мединский в Стамбуле. Фото © ТАСС/

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул в «говорящей» футболке: на поло нанесена надпись Putin Team («команда Путина»).

На кадрах видно, что Мединский вышел из самолета в серой однотонной футболке бренда Putin Team.

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Напомним, сегодня, 23 июля, в Стамбуле должен состояться третий раунд переговоров между РФ и Украиной, он начнётся, ориентировочно, в 19.00 мск. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе. А состав украинской ранее для Life.ru оценил политолог.

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Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Главным итогом переговоров стали масштабные обмены пленными, а также передача Киеву 6000 тел бойцов ВСУ.

Александра Вишнякова
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