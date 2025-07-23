Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул в «говорящей» футболке: на поло нанесена надпись Putin Team («команда Путина»).

На кадрах видно, что Мединский вышел из самолета в серой однотонной футболке бренда Putin Team.