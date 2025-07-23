Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Помощник президента РФ Владимир Мединский в Стамбуле. Фото © ТАСС/
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул в «говорящей» футболке: на поло нанесена надпись Putin Team («команда Путина»).
На кадрах видно, что Мединский вышел из самолета в серой однотонной футболке бренда Putin Team.
Напомним, сегодня, 23 июля, в Стамбуле должен состояться третий раунд переговоров между РФ и Украиной, он начнётся, ориентировочно, в 19.00 мск. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе. А состав украинской ранее для Life.ru оценил политолог.
Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Главным итогом переговоров стали масштабные обмены пленными, а также передача Киеву 6000 тел бойцов ВСУ.