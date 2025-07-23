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23 июля, 13:46

Мединский заявил, что слышал о планах Киева о встрече Путина и Зеленского

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Информация о том, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле будет добиваться договорённости о встрече главы государства Владимира Путина и Владимира Зеленского, уже дошла до помощника президента РФ Владимира Мединского.

«Слышал», — заявил председатель РВИО, отвечая на вопрос о намерениях украинской делегации.

По информации издания «Украинская правда», главная задача делегации Украины на переговорах – организация встречи российского лидера и главы киевского режима. Однако сам Зеленский заявил, что делегация Украины будет добиваться прекращения огня и ударов по инфраструктуре.

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Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе, она уже прибыла в Турцию. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек. Перед встречей с российскими визави делегация Украины встретилась с президентом Турции.

Полина Никифорова
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