Мединский заявил, что слышал о планах Киева о встрече Путина и Зеленского
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков
Информация о том, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле будет добиваться договорённости о встрече главы государства Владимира Путина и Владимира Зеленского, уже дошла до помощника президента РФ Владимира Мединского.
«Слышал», — заявил председатель РВИО, отвечая на вопрос о намерениях украинской делегации.
По информации издания «Украинская правда», главная задача делегации Украины на переговорах – организация встречи российского лидера и главы киевского режима. Однако сам Зеленский заявил, что делегация Украины будет добиваться прекращения огня и ударов по инфраструктуре.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе, она уже прибыла в Турцию. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек. Перед встречей с российскими визави делегация Украины встретилась с президентом Турции.