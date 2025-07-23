Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 13:29

Зеленский: Украина на переговорах с РФ будет добиваться прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Украина на переговорах с Россией в Стамбуле, которые состоятся сегодня, 23 июля, будет добиваться немедленного и полного прекращения огня, в частности, ударов по инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский.

«Придурковатая»: Политолог оценил обновлённый состав делегации Украины на переговорах с РФ
«Придурковатая»: Политолог оценил обновлённый состав делегации Украины на переговорах с РФ

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе, она уже прибыла в Турцию. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек. Перед встречей с российскими визави делегация Украины встретилась с президентом Турции.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar