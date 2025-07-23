Зеленский: Украина на переговорах с РФ будет добиваться прекращения огня
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Украина на переговорах с Россией в Стамбуле, которые состоятся сегодня, 23 июля, будет добиваться немедленного и полного прекращения огня, в частности, ударов по инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация во главе с Владимиром Мединским продолжит свою работу в прежнем составе, она уже прибыла в Турцию. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек. Перед встречей с российскими визави делегация Украины встретилась с президентом Турции.