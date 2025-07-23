Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
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В Стамбул прибыла делегация России под руководством помощника президента Владимира Мединского. Российский рейс приземлился в аэропорту крупнейшего города Турции около 15:40 по московскому времени.
Российская делегация прибыла в Стамбул. Видео © Telegram / RT
Переговоры с Украиной запланированы на 19:00 и вновь пройдут во дворце Чираган, как это было на предыдущем раунде.
Как известно, первая встреча представителей России и Украины для проведения переговоров состоялась 16 мая в Стамбуле. Второй раунд переговоров прошел там же 2 июня. Украинская сторона уже находится в Стамбуле.