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23 июля, 12:53

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

В Стамбул прибыла делегация России под руководством помощника президента Владимира Мединского. Российский рейс приземлился в аэропорту крупнейшего города Турции около 15:40 по московскому времени.

Российская делегация прибыла в Стамбул. Видео © Telegram / RT

Переговоры с Украиной запланированы на 19:00 и вновь пройдут во дворце Чираган, как это было на предыдущем раунде.

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Как известно, первая встреча представителей России и Украины для проведения переговоров состоялась 16 мая в Стамбуле. Второй раунд переговоров прошел там же 2 июня. Украинская сторона уже находится в Стамбуле.

Оксана Попова
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