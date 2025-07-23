Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной

В Стамбул прибыла делегация России под руководством помощника президента Владимира Мединского. Российский рейс приземлился в аэропорту крупнейшего города Турции около 15:40 по московскому времени.

Российская делегация прибыла в Стамбул. Видео © Telegram / RT

Переговоры с Украиной запланированы на 19:00 и вновь пройдут во дворце Чираган, как это было на предыдущем раунде.