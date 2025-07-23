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Регион
23 июля, 12:20

Эрдоган начал встречу с украинской делегацией в Анкаре

Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU

Обложка © ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU

В Анкаре стартовала встреча представителей украинской делегации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Подробности повестки на данный момент не раскрываются.

Зеленский расширил состав делегации Украины для переговоров с Россией
Зеленский расширил состав делегации Украины для переговоров с Россией

Ранее стало известно, что украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров с российской стороной. Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе с Владимиром Мединским во главе.

Мария Любицкая
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