В США рассказали, чего стоит ожидать от предстоящих переговоров Москвы и Киева

Не стоит ожидать, что Россия и Украина придут к согласию по мирным условиям на вечерних переговорах, пишет газета The New York Times (NYT). Вместо этого аналитики предполагают, что возможен лишь прогресс по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания.

«Ожидания того, что стороны согласятся на мирные условия в среду, крайне низки. Вместо этого аналитики будут ожидать постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания», — указано в статье.