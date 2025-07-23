В США рассказали, чего стоит ожидать от предстоящих переговоров Москвы и Киева
NYT: Россия и Украина не придут к согласию по мирным условиям на переговорах
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Не стоит ожидать, что Россия и Украина придут к согласию по мирным условиям на вечерних переговорах, пишет газета The New York Times (NYT). Вместо этого аналитики предполагают, что возможен лишь прогресс по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания.
«Ожидания того, что стороны согласятся на мирные условия в среду, крайне низки. Вместо этого аналитики будут ожидать постепенного прогресса по второстепенным вопросам, который мог бы свидетельствовать о наличии взаимопонимания», — указано в статье.
Основной причиной участия Москвы и Киева в переговорах, по мнению газеты, является давление со стороны Дональда Трампа на обе стороны. Предполагается что в основном, страны будут вести диалог о возможности продолжения обменов пленными и телами. NYT отмечает, что передача тел может дать Кремлю политические преимущества, так как это может вынудить Киев увеличить официальные цифры потерь.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Представлять интересы будет прежний состав, возглавит его Владимир Мединский. Известно, что украинская делегация уже прибыла на переговоры. Сначала они продут в Анкере, а продолжатся в Стамбуле.