В России запустили сайт с данными 1000 пленных ВСУ, которых не забирает Киев

В России запустили сайт 1000ua.ru , где опубликован полный список из 1000 украинских военнослужащих, от которых отказался Киев. Об этом сообщает RT.

В верхней части сайта находится постер с украинскими пленными. Фото можно скачать в высоком разрешении скачивания. Также функционирует поиск, с помощью которого можно найти данные о каждом пленном, включая имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.