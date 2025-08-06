Третий этап обмена пленными между Россией и Украиной оказался под угрозой срыва из-за позиции Киева. Так, прокомментировал действия властей Незалежной помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

По его словам, украинская сторона отказывается принять около тысячи военнослужащих ВСУ, что уже осложнило проведение второго обмена и блокирует начало следующего этапа. Мединский подчеркнул, что Россия никогда не делила пленных на категории.