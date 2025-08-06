RT узнал, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных
Пленные, которых Киев вычеркнул из списков на обмен. Фото © Telegram/RT на русском
Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, чтобы внести других людей, выяснил RT.
Украинцы, от которых отказался режим Зеленского, признаются, что им обидно, но они прекрасно понимают, что не нужны Украине.
Напомним, по итогам третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле Москва предложила Киеву обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. В тот же день состоялся очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной Украине, в обмен на украинских солдат.