Украина отказалась от обмена Мединского

Помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что нашёл своего однофамильца в списке пленных, которых отказался обменивать Киев. Он отметил, что является ещё одним подтверждением: русские и украинцы — это один народ.

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022-29.08.2022 ВСУ стрелок солдат «Банщик». Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», — написал Мединский в своём телеграм-канале.

При этом он добавил, что в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт.