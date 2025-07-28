Военный корреспондент Александр Коц ужаснулся от идеи киевских властей достать из могил останки 355 советских солдат и передать России в обмен на украинских военнопленных. Журналист назвал данную инициативу «гениальной».

«Украина торгует останками своих Героев. Недавно мэр Львова выступил с «гениальной» инициативой обменять останки 355 советских воинов, эксгумированных из солдатских могил на мемориальном комплексе «Холм Славы», на живых украинских военнопленных», — написал Коц.

Он напомнил, что на том же Холме последний приют нашли десятки советских солдат украинского происхождения, могилы которых разграблены действующими властями Львова. Коц пишет, что сейчас там покоятся шесть Героев Советского Союза, уроженцев Незалежной: Анатолий Николаевич Ковалевский (посёлок Бахмач, Черниговская губкрния), Степан Трофимович Крамарь (село Резуненково, Харьковская область), Даниил Павлович Шингирий (село Яхники, Полтавская губерния, Константин Григорьевич Вишневецкий (хутор Солдатский, Херсонская губерния), Василий Денисович Шаренко (село Куземин, Сумская область), Михаил Степанович Лиховид (село Могрица, Сумская область).

«Видимо, живых наших у Киева не осталось, раз для обмена он готов отдавать уже своих мёртвых. Хотя, какие они для него «свои», — с горечью заключил журналист.