На Украине предложили обменять останки советских воинов на пленных ВСУшников

Эксгумированные останки советских солдат с мемориала «Холм Славы» предложили обменять на пленных украинских военнослужащих. С таким приложением выступил мэр Львова Андрей Садовый.

«Холм Славы» советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. <…> Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», — написал он в социальных сетях.