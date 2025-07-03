Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 00:43

В Харьковской области демонтировали бюст Александра Пушкина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yura Borisov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yura Borisov

В городе Берестин Харьковской области демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина, который располагался рядом с бюстом украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщила председатель Берестинского городского совета Светлана Кривенко.

По её словам, бюст был отправлен на хранение в Берестинский краеведческий музей имени Мартыновича. Кривенко отметила, что выбросить памятник невозможно, так как он представляет собой материальную ценность и является работой украинского скульптора, на создание которой были потрачены средства.

«Памятник будет храниться, а впоследствии будет принято решение о судьбе памятников Ленину и Пушкину. Также у нас есть могила Сергея Щучки, мы будем ожидать решений от департамента и Министерства культуры Украины», – добавила председатель горсовета.

Вопрос о замене бюста Пушкина планируется вынести на голосование среди членов общины.

«Огонь!»: Бойцы ВС РФ отомстили ВСУ за уничтожение памятников Пушкину
«Огонь!»: Бойцы ВС РФ отомстили ВСУ за уничтожение памятников Пушкину

Ранее Life.ru писал, что в Одессе разгорелся крупный скандал из-за памятника Пушкину. Мэр украинского города призвал уйти на фронт мужчину, который потребовал снести монумент «адепту русского мира».

Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar