СВР: Киев не включает попавших в плен граждан Западной Европы в списки на обмен
Украина не вносит в списки для обмена пленных солдат ВСУ, являющихся гражданами западноевропейских государств. Вместо этого, согласно утверждениям Службы внешней разведки Российской Федерации, этих лиц передают их родным странам при условии, что факт их пленения не будет раскрыт в средствах массовой информации.
Федеральная служба внешней разведки РФ считает, что для Киева особую важность имеет сокрытие информации о гражданах Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Европейского союза, которые приняли решение добровольно присоединиться к силам, противостоящим ВСУ.
В заявлении подчёркивается, что в случае попадания подобных добровольцев в плен, украинские власти не включают их в процессы обмена, а возвращают европейским государствам, обязывая последних не разглашать этот факт в медийном пространстве.
В рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной, российская сторона заявила о принятии лишь двух человек из тысячи ранее отвергнутых Украиной. Как сообщил помощник президента РФ и руководитель российской делегации на стамбульских переговорах Владимир Мединский, речь идёт об Александре Бойчуке (14.10.1976) и Владимире Федоренко (16.02.1982).
Ранее сообщалось, что украинские власти исключили тысячу своих пленных из списков для обмена. Эти «брошенные» Украиной военнослужащие даже обратились с коллективной петицией к главе украинского режима Владимиру Зеленскому, написав её на трёх языках. В своём обращении они призвали к справедливости, а не к выборочной передаче лишь небольшой группы «избранных» пленных. Представитель российского МИД Мария Захарова ранее осудила действия Зеленского, назвав их «мерзостью» на фоне отказа забирать собственных военнослужащих.