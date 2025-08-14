Мединский: Киев принял лишь двух из 1000 пленных, от которых ранее отказался

Украина в рамках обмена военнопленными с Россией приняла лишь двоих пленных из 1000, от которых ранее отказалась. Об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации России на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Наши ребята дома. А вот из 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь двух человек», — написал Мединский в своём телеграм-канале.

По его словам, речь идёт о Бойчуке Александре Вячеславовиче (14.10.1976) и Федоренко Владимире Викторовиче (16.02.1982).