Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Россия и Украина провели обмен пленными: на родину вернулись 84 военнослужащих ВС РФ, столько же бойцов ВСУ получила киевская сторона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Своих не бросаем! 14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.