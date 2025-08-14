Встреча Путина и Трампа
14 августа, 11:27

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Обложка © ТАСС

Россия и Украина провели обмен пленными: на родину вернулись 84 военнослужащих ВС РФ, столько же бойцов ВСУ получила киевская сторона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Своих не бросаем! 14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Посредником обмена стали ОАЭ. Сейчас военные находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем бойцов доставят в РФ, где они смогут пройти лечение и реабилитацию.

Напомним, по итогам третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле Москва предложила Киеву обменять ещё не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. В тот же день состоялся очередной обмен. Однако позже стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, чтобы внести других людей.

