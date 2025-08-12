Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 15:19

Киевскорежимный агитпром молчит: Захарова обличила мерзость Зеленского после отказа забирать пленных

Обложка © Telegram/ МИД России

Владимир Зеленский отказывается забирать граждан Украины, несмотря на их просьбы и петиции родственников. Киев игнорирует живых военнопленных, как ранее не забирал тела погибших, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит, осознавая, что их потом кинут в мясной штурм и не заберут ни живыми, ни мёртвыми», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД России подчеркнула, что, несмотря на громкие заявления о якобы похищенных детях, украинское руководство игнорирует просьбы тысяч реальных пленных о возвращении домой. Дипломат также указала, что ранее власти Украины неохотно забирали даже тела погибших, сделав это только под международным давлением.

Мединский: Из-за отказа Киева принять пленных не начался третий этап обмена
Напомним, что брошенные Киевом украинские военнопленные даже написали петицию Зеленскому на трёх языках. В документе военные призвали главаря киевского режима действовать справедливо, а не отбирать лишь 50–100 «избранных» для передачи.

Полина Никифорова
