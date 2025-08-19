Чикатилы киевские: Захарова напомнила жадному до крови послу Украины о 1000 пленных бойцов ВСУ
Захарова напомнила, что Киев не хочет забирать своих пленных военнослужащих
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
России с трудом удалось добиться того, чтобы Киев забрал тысячу тел погибших бойцов ВСУ, при этом на Банковой упорно не хотят возвращать попавших в плен украинских военнослужащих. На это указала спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление посла Незалежной в Польше Василия Боднара о том, в чём состоит ценность Украины для НАТО.
«Украинский посол в Польше Боднар заявил, что Украина знает, «как убивать русских», и поэтому ценна для НАТО. Может, тысячу пленных украинцев заберёте, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», — написала она в своём телеграм-канале.
Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский тоже напомнил, что Киев в рамках обменов военнопленными забрал только двоих военнослужащих из 1000 пленников, от которых ранее отказывался. По мнению руководителя переговорной группы России, Банковая не хочет забирать своих бойцов, опасаясь, что их переагитировали.