Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 15:46

Чикатилы киевские: Захарова напомнила жадному до крови послу Украины о 1000 пленных бойцов ВСУ

Захарова напомнила, что Киев не хочет забирать своих пленных военнослужащих

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

России с трудом удалось добиться того, чтобы Киев забрал тысячу тел погибших бойцов ВСУ, при этом на Банковой упорно не хотят возвращать попавших в плен украинских военнослужащих. На это указала спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление посла Незалежной в Польше Василия Боднара о том, в чём состоит ценность Украины для НАТО.

«Украинский посол в Польше Боднар заявил, что Украина знает, «как убивать русских», и поэтому ценна для НАТО. Может, тысячу пленных украинцев заберёте, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», написала она в своём телеграм-канале.

Захарова: Зеленскому на карте показали, что бывает с теми, кто лезет в политику
Захарова: Зеленскому на карте показали, что бывает с теми, кто лезет в политику

Ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский тоже напомнил, что Киев в рамках обменов военнопленными забрал только двоих военнослужащих из 1000 пленников, от которых ранее отказывался. По мнению руководителя переговорной группы России, Банковая не хочет забирать своих бойцов, опасаясь, что их переагитировали.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Украина
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar