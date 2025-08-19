России с трудом удалось добиться того, чтобы Киев забрал тысячу тел погибших бойцов ВСУ, при этом на Банковой упорно не хотят возвращать попавших в плен украинских военнослужащих. На это указала спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление посла Незалежной в Польше Василия Боднара о том, в чём состоит ценность Украины для НАТО.

«Украинский посол в Польше Боднар заявил, что Украина знает, «как убивать русских», и поэтому ценна для НАТО. Может, тысячу пленных украинцев заберёте, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», — написала она в своём телеграм-канале.