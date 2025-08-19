Карта Украины, которую президент США Дональд Трамп показал Владимиру Зеленскому в Белом доме, наглядно показывает, что бывает с теми, кто в отсутствии мудрости и необходимых достоинств лезет управлять страной. Судя по территориям, глава киевского режима предвидел, чем это закончится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В далёком, как можно судить по Интернету, 2014 году, он (Владимир Зеленский, — Прим. Life.ru) рассказывает, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что «недостоин» и «не настолько мудр», чтобы «занимать такую должность», что Украина «заслуживает серьёзную кандидатуру», — написала Захарова.

По её словам, ещё тогда глава киевского режима отдавая себе отчёт, что «управлять страной клоун не может». Сейчас же все результаты его «недостоин» можно увидеть на карте.

«Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами», — заключила Захарова.