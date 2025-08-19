Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 13:43

Захарова: Зеленскому показали на карте, что бывает с теми, кто лезет в политику

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Карта Украины, которую президент США Дональд Трамп показал Владимиру Зеленскому в Белом доме, наглядно показывает, что бывает с теми, кто в отсутствии мудрости и необходимых достоинств лезет управлять страной. Судя по территориям, глава киевского режима предвидел, чем это закончится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В далёком, как можно судить по Интернету, 2014 году, он (Владимир Зеленский, — Прим. Life.ru) рассказывает, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что «недостоин» и «не настолько мудр», чтобы «занимать такую должность», что Украина «заслуживает серьёзную кандидатуру», — написала Захарова.

По её словам, ещё тогда глава киевского режима отдавая себе отчёт, что «управлять страной клоун не может». Сейчас же все результаты его «недостоин» можно увидеть на карте.

«Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами», — заключила Захарова.

«Прикинулся дураком»: Стало известно, зачем Трамп показал Зеленскому карту новой Украины
«Прикинулся дураком»: Стало известно, зачем Трамп показал Зеленскому карту новой Украины

Напомним, что перед началом конфиденциальной встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была размещена карта Украины, на которой были выделены территории, контролируемые Россией. Предположительно, карта предназначалась для визуального ознакомления главы киевского режима с текущей ситуацией.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar