Президент США Дональд Трамп является опытным бизнесменом и девелопером, он привык к деловому подходу, который подразумевает наглядное и визуальное представление информации. Именно поэтому американский лидер поставил карту Украины без Крыма, Запорожья, Херсона и Донбасса во время переговоров с Владимиром Зеленским, заявил Life.ru эксперт по деловому этикету и протоколу Алексей Кобелюк.

Карта, которую выставили в Овальном кабинете напротив президентского стола перед закрытой частью переговоров Трампа и Зеленского. Скриншот видео. © The White House

«Последний раз мы видели карту президента Белоруссии Александра Лукашенко, который показывал нам, с какой стороны готовилось нападение на страну. Правда её никто смотреть не стал. Ещё одна карта фигурировала, когда Владимиру Путину показывали, что до XVIII века такого государства, как Украина, не существовало. Но это немножко другое, это историческая карта. Поэтому здесь наглядное пособие, чтобы человек увидел ситуацию не на словах, а на деле», — объяснил эксперт.

Вполне возможно, что командование ВСУ предоставляет Владимиру Зеленскому искажённые данные о фактическом контроле над территориями. Демонстрация карты со стороны Дональда Трампа могла быть попыткой выявить правду и показать, что киевского политика дезинформируют. Этот шаг также мог быть направлен на подчёркивание недостатка опыта Зеленского в ведении деловых переговоров. Реакция главы киевского режима, попросившего забрать карту, могла быть как следствием непонимания принятых норм делового общения, так и сознательной попыткой создать впечатление наивности.