Карта Украины и пиджак: Политолог объяснил поведение молчаливого Зеленского у Трампа

С Владимиром Зеленским перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была проведена «воспитательная работа», чтобы избежать возможных конфликтов. Глава киевского режима заранее провёл переговоры с лидерами ЕС, где ему и дали соответствующие рекомендации. Поведение киевского гостя и итоги встречи политолог Юрий Светов оценил в беседе с Life.ru.

«Видите, какое продвижение: на этот раз приехал в пиджаке, хотя без галстука. И Трамп не преминул подколоть его, сказав, что он выглядит хорошо в пиджаке. Из всего разговора была выведена, по сути дела, одна конкретная вещь: Украина не будет в НАТО. При этом возможности могут появиться, когда изберут нового лидера, который может по-иному отнестись к ситуации. Поэтому пока конкретика только одна. Второй вопрос — про вооружение для Украины. Было сказано и до этого, что платить за это должна Европа. То есть американцы готовы поставлять оружие, но оплачивать будут европейские страны. Украина обозначила цифру на 26-й год, что ей нужно на вооружение 45 миллиардов», — заявил эксперт.

Трамп после встречи с Зеленским столкнётся с давлением со стороны европейских лидеров по вопросу гарантий безопасности для Украины. Американская сторона заявляет о своей вовлечённости в процесс, однако остаётся неясным, готовы ли США отправить миротворческие войска в Киев. Европейские страны, по-видимому, готовы направить миссии, но настаивают, чтобы воздушное прикрытие обеспечивалось Штатами.

«Также Трамп сказал, что можно вести мирные переговоры, не останавливая военных действий, что это необязательно. Это коренное расхождение с позицией европейцев, которые к нему приехали. Потому что они всё время твердят: главное — остановить военные действия, а потом будет о чём говорить. Трамп не поддержал эту позицию», — заявил Светов.

Прибывшие в США европейские лидеры представляли собой не только группу поддержки, но и группу давления. Дональд Трамп подчеркнул, что ему никогда прежде не приходилось общаться с таким количеством лидеров Европы в один день. При этом из переговоров с Владимиром Зеленским можно сделать вывод, что глава Белого дома стремится к миру. Другие детали переговоров не разглашаются. Известно лишь, что Зеленский в ходе встречи, предположительно, хранил молчание, демонстрируя большую карту Украины.