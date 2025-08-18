Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 19:48

Трамп назвал временные рамки возможного соглашения по Украине

Трамп: Перспектива урегулирования на Украине определится через неделю–две

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ясность по ситуации на Украине появится примерно через семь–четырнадцать дней. Об этом республиканец сообщил в ходе встречи с лидерами Евросоюза и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьёмся мы решения или нет», — отметил хозяин Белого дома. По его словам, обе стороны заинтересованы в заключении соглашения.

Ранее американский лидер заявил, что встречи с Зеленским и лидерами ЕС проходят успешно. Он отметил решимость участников переговоров для поиска решений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Трамп также рассказал о необходимости рассмотрения темы возможного обмена территориями между Россией и Незалежной.

Тимур Хингеев
