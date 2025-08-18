Трамп назвал временные рамки возможного соглашения по Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ясность по ситуации на Украине появится примерно через семь–четырнадцать дней. Об этом республиканец сообщил в ходе встречи с лидерами Евросоюза и главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьёмся мы решения или нет», — отметил хозяин Белого дома. По его словам, обе стороны заинтересованы в заключении соглашения.