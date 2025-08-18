Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 18:35

Трамп: Европа предоставит Киеву гарантии безопасности, США помогут с этим

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности, а Соединённые Штаты могут оказать им поддержку. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, не уточняя, о какой форме помощи идёт речь.

«Сейчас в другой комнате нас ожидают люди (европейские лидеры — прим. Life.ru). Все они приехали из Европы, это самые влиятельные люди Европы, и они хотят предоставить защиту. Они очень твердо уверены в этом, и мы поможем им в этом», — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Совместного заявления по итогам переговоров Трампа и Зеленского не будет
Совместного заявления по итогам переговоров Трампа и Зеленского не будет

Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами прибыли в Вашингтон 18 августа для встречи с Дональдом Трампом. Первый этап встречи предполагает двусторонний разговор президента США и главаря киевского режима, после чего запланирована встреча с участием европейских лидеров. В ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что хорошо относится как украинцам, так и к россиянам. Хозяин Белого дома добавил, что хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar