Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности, а Соединённые Штаты могут оказать им поддержку. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, не уточняя, о какой форме помощи идёт речь.

«Сейчас в другой комнате нас ожидают люди (европейские лидеры — прим. Life.ru). Все они приехали из Европы, это самые влиятельные люди Европы, и они хотят предоставить защиту. Они очень твердо уверены в этом, и мы поможем им в этом», — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.