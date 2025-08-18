Трамп: Европа предоставит Киеву гарантии безопасности, США помогут с этим
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности, а Соединённые Штаты могут оказать им поддержку. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, не уточняя, о какой форме помощи идёт речь.
«Сейчас в другой комнате нас ожидают люди (европейские лидеры — прим. Life.ru). Все они приехали из Европы, это самые влиятельные люди Европы, и они хотят предоставить защиту. Они очень твердо уверены в этом, и мы поможем им в этом», — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами прибыли в Вашингтон 18 августа для встречи с Дональдом Трампом. Первый этап встречи предполагает двусторонний разговор президента США и главаря киевского режима, после чего запланирована встреча с участием европейских лидеров. В ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что хорошо относится как украинцам, так и к россиянам. Хозяин Белого дома добавил, что хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине.