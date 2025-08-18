Совместного заявления по итогам переговоров Трампа и Зеленского не будет
Обложка © Х / White House
Вашингтон не планирует публиковать совместное заявление по итогам встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Данную информацию передаёт Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.
Как уточняет издание, итоговые договорённости будут формироваться непосредственно в ходе переговоров. В публикации подчёркивается, что ключевым индикатором результатов станет настроение американского президента.
«Всё зависит от тона Трампа», — приводит издание слова одного из чиновников.
Ранее Трамп заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается. Кроме того, американский лидер выразил уверенность в возможности провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.