18 августа, 17:42

Трамп уверен в возможности провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп выразил позитивное мнение относительно возможности проведения трёхсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец заявил о потенциале подобной дипломатической встречи.

«Я думаю, что, если сегодня все пойдёт хорошо, у нас будет трёхсторонняя встреча. И я думаю, что, когда мы это сделаем, у нас будет шанс положить конец войне», — заявил американский лидер.

Сегодня Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Если встреча пройдёт успешно, то уже 22 августа американский президент планирует устроить трёхсторонний саммит с представителями российской и украинской сторон.

