Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 22:11

В США считают, что трёхсторонний саммит не гарантирован после встречи Трампа с Зеленским

WP: Саммит Путина, Трампа и Зеленского не гарантирован после встречи 18 августа

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Трёхсторонняя встреча на высшем уровне между Россией, Соединёнными Штатами и Украиной не гарантирована после переговоров американского лидера Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским 18 августа. Об этом говорится в материале издания Washington Post.

«США надеются, что трёхсторонняя встреча с Трампом, (президентом России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным и Зеленским пройдёт позднее на грядущей неделе, говорит чиновник из Белого дома. Чиновник, однако, предупредил, что Белый дом не ждёт, что встреча в понедельник обязательно приведёт к этому», — говорится в публикации.

Напомним, 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Также на мероприятии будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, французский президент Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте. По данным СМИ, сначала республиканец проведёт встречу с экс-комиком наедине и лишь потом — с европейскими лидерами.

Прекращение огня на Украине теперь неактуально, заявил Уиткофф
Прекращение огня на Украине теперь неактуально, заявил Уиткофф

Если в ходе этих переговоров Зеленский откажется принимать выдвинутые требования, то Трамп может полностью прекратить поддержку киевского режима. В таком случае американский президент сможет обвинить главаря киевского режима в нежелании прекращать конфликт, что позволит ему выйти из текущего противостояния.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar