Трёхсторонняя встреча на высшем уровне между Россией, Соединёнными Штатами и Украиной не гарантирована после переговоров американского лидера Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским 18 августа. Об этом говорится в материале издания Washington Post.

«США надеются, что трёхсторонняя встреча с Трампом, (президентом России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным и Зеленским пройдёт позднее на грядущей неделе, говорит чиновник из Белого дома. Чиновник, однако, предупредил, что Белый дом не ждёт, что встреча в понедельник обязательно приведёт к этому», — говорится в публикации.

Напомним, 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Также на мероприятии будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, французский президент Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь Североатлантического блока Марк Рютте. По данным СМИ, сначала республиканец проведёт встречу с экс-комиком наедине и лишь потом — с европейскими лидерами.