Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 15:50

Прекращение огня на Украине теперь неактуально, заявил Уиткофф

Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / АР

Вашингтон больше не видит необходимости в прекращении огня на Украине, так как стороны уже обсуждают мирное соглашение. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире Fox News.

Как пояснил Уиткофф, хотя прекращение огня обычно является предвестником мирного договора, президент США Дональд Трамп достиг существенного прогресса в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным, что открывает путь к полномасштабному мирному соглашению. Он также подчеркнул, что главной целью по-прежнему является установление мира.

В ходе саммита также обсуждались гарантии безопасности для Украины и перспективы её вступления в ЕС. Спецпосланник отметил, что стороны рассмотрели все возможные темы, и Трамп предложил завершить процесс подписанием мирного договора. Позже в интервью CNN Уиткофф добавил, что вопрос о прекращении огня потерял актуальность, поскольку ключевые вопросы уже были решены на встрече на Аляске.

Уиткофф заявил об обещании России не нарушать суверенитет европейских стран
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Уиткофф отметил, что на саммите в Анкоридже президенты России и США добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания. Спецпосланник подчеркнул, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.

Юлия Сафиулина
