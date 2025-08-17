Прекращение огня на Украине теперь неактуально, заявил Уиткофф

Вашингтон больше не видит необходимости в прекращении огня на Украине, так как стороны уже обсуждают мирное соглашение. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире Fox News.

Как пояснил Уиткофф, хотя прекращение огня обычно является предвестником мирного договора, президент США Дональд Трамп достиг существенного прогресса в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным, что открывает путь к полномасштабному мирному соглашению. Он также подчеркнул, что главной целью по-прежнему является установление мира.

В ходе саммита также обсуждались гарантии безопасности для Украины и перспективы её вступления в ЕС. Спецпосланник отметил, что стороны рассмотрели все возможные темы, и Трамп предложил завершить процесс подписанием мирного договора. Позже в интервью CNN Уиткофф добавил, что вопрос о прекращении огня потерял актуальность, поскольку ключевые вопросы уже были решены на встрече на Аляске.