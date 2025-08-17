В США заявили об «эпическом» успехе встречи Путина и Трампа
Обложка © YouTube / Комсомольская правда
На саммите в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трам добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«У меня перед этим [саммитом] состоялось шесть раундов переговоров с президентом Путиным, и я считал, что мы добились некоторого успеха. Но достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт», — сказал Уиткофф.
Он добавил, что результаты встречи превзошли прогнозы и ожидания экспертов, отметив, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.
15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. Российский лидер пригласил главу США посетить Москву, а тот отметил значительный прогресс в диалоге, оценив самое мероприятие на твёрдые десять баллов.