В США заявили об «эпическом» успехе встречи Путина и Трампа

На саммите в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трам добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«У меня перед этим [саммитом] состоялось шесть раундов переговоров с президентом Путиным, и я считал, что мы добились некоторого успеха. Но достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт», — сказал Уиткофф.