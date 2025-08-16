Next time in Moscow: Путин на английском позвал Трампа в Россию, тот допустил поездку

На совместной пресс-конференции после переговоров на Аляске президент России Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу на английском языке и предложил ему посетить Москву.

Дональд Трамп допустил, что приедет в Москву. Видео © Life.ru

«Next time in Moscow», — сказал Путин, что вызвало позитивную реакцию со стороны Трампа. Президент США охарактеризовал предложение как «интересное» и добавил: «Наверное, меня будут осуждать, но, я думаю, это вполне возможно».