15 августа, 23:45

Next time in Moscow: Путин на английском позвал Трампа в Россию, тот допустил поездку

Путин пригласил Трампа в Москву, президент США назвал это предложение интересным

На совместной пресс-конференции после переговоров на Аляске президент России Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу на английском языке и предложил ему посетить Москву.

Дональд Трамп допустил, что приедет в Москву. Видео © Life.ru

«Next time in Moscow», — сказал Путин, что вызвало позитивную реакцию со стороны Трампа. Президент США охарактеризовал предложение как «интересное» и добавил: «Наверное, меня будут осуждать, но, я думаю, это вполне возможно».

Трамп не исключил возможность своего визита в российскую столицу для следующей встречи с президентом РФ. Может быть и так, посмотрим, заключил американский лидер.

Путин: Будь Трамп президентом США в 2022 году, войны на Украине бы не было
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продлились порядка трёх часов. Американский лидер заявил по их итогам, что сегодня США и России не удалось заключить сделку по Украине. Тем не менее, он поблагодарил команду Путина, назвав продуктивной прошедшую встречу.

Обложка © ТАСС / АР / Pablo Martinez Monsivais

Юния Ларсон
