Трамп поблагодарил команду Путина, назвав продуктивными прошедшие на Аляске переговоры

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги саммита с Владимиром Путиным на Аляске, заявил, что переговоры были продуктивными, хотя окончательного соглашения по Украине достичь не удалось. Американский лидер отметил, что планирует провести серию консультаций с представителями НАТО и Владимиром Зеленским, которого он обещал проинформировать о результатах встречи.

Кроме того, Трамп выразил согласие с позицией госсекретаря Марко Рубио и специального представителя Стивена Уиткоффа, поблагодарив их за проделанную работу. Он подчеркнул, что стороны с нетерпением ожидают продолжения сотрудничества и хотели бы завершить конфликт как можно скорее.