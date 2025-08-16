Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 23:31

Трамп поблагодарил команду Путина, назвав продуктивными прошедшие на Аляске переговоры

Трамп назвал переговоры с Путиным на Аляске продуктивными

Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги саммита с Владимиром Путиным на Аляске, заявил, что переговоры были продуктивными, хотя окончательного соглашения по Украине достичь не удалось. Американский лидер отметил, что планирует провести серию консультаций с представителями НАТО и Владимиром Зеленским, которого он обещал проинформировать о результатах встречи.

Кроме того, Трамп выразил согласие с позицией госсекретаря Марко Рубио и специального представителя Стивена Уиткоффа, поблагодарив их за проделанную работу. Он подчеркнул, что стороны с нетерпением ожидают продолжения сотрудничества и хотели бы завершить конфликт как можно скорее.

«У нас были продуктивные переговоры. У нас неплохой шанс достичь мирного урегиливарония. Пока мы его не достигли, но я благодарю команду Путина за то, что вы сделали», — сказал республиканец.

Путин после саммита с Трампом на Аляске назвал украинцев братским народом
Путин после саммита с Трампом на Аляске назвал украинцев братским народом

Владимир Путин же заявил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт. По его словам, саммит на Аляске может стать опорной точкой в решении кризиса.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar