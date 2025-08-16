Трамп поблагодарил команду Путина, назвав продуктивными прошедшие на Аляске переговоры
Трамп назвал переговоры с Путиным на Аляске продуктивными
Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Президент США Дональд Трамп, подводя итоги саммита с Владимиром Путиным на Аляске, заявил, что переговоры были продуктивными, хотя окончательного соглашения по Украине достичь не удалось. Американский лидер отметил, что планирует провести серию консультаций с представителями НАТО и Владимиром Зеленским, которого он обещал проинформировать о результатах встречи.
Кроме того, Трамп выразил согласие с позицией госсекретаря Марко Рубио и специального представителя Стивена Уиткоффа, поблагодарив их за проделанную работу. Он подчеркнул, что стороны с нетерпением ожидают продолжения сотрудничества и хотели бы завершить конфликт как можно скорее.
«У нас были продуктивные переговоры. У нас неплохой шанс достичь мирного урегиливарония. Пока мы его не достигли, но я благодарю команду Путина за то, что вы сделали», — сказал республиканец.
Владимир Путин же заявил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт. По его словам, саммит на Аляске может стать опорной точкой в решении кризиса.