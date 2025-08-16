Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 23:08

Путин после саммита с Трампом на Аляске назвал украинцев братским народом

Пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Дональдом Трампом на Аляске заявил, что РФ всегда считала украинский народ братским, несмотря на нынешние сложные обстоятельства. Российский президент подчеркнул, что происходящее представляет собой трагедию.

«Мы считаем украинский народ братским, ка это ни странно звучит в нынешних условиях. И всё происходящее для нас трагедия и боль. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту», — отметил российский лидер.

Переговоры между Путиным и Трампом, состоявшиеся на Аляске, продолжались приблизительно 2 часа и 45 минут. После закрытой встречи в формате «три на три» Трамп отметил обширные перспективы для сотрудничества между Россией и Соединёнными Штатами, особенно в сфере экономики.

Артём Гапоненко
