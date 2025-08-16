Путин после саммита с Трампом на Аляске назвал украинцев братским народом

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Дональдом Трампом на Аляске заявил, что РФ всегда считала украинский народ братским, несмотря на нынешние сложные обстоятельства. Российский президент подчеркнул, что происходящее представляет собой трагедию.

«Мы считаем украинский народ братским, ка это ни странно звучит в нынешних условиях. И всё происходящее для нас трагедия и боль. Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту», — отметил российский лидер.