Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:14

Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске завершились. Журналистов пригласили в зал, где состоится пресс-конференция.

«Переговоры в узком составе завершились», — сообщает пресс-служба Кремля.

Западные СМИ отметили «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа
Западные СМИ отметили «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа

Встреча продолжалась примерно 2 часа 45 минут. С российской стороны в переговорах участвовали Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешеполитической деятельности Юрий Ушаков. С американской — Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar