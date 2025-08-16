Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске завершились. Журналистов пригласили в зал, где состоится пресс-конференция.

Западные СМИ отметили «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа

Встреча продолжалась примерно 2 часа 45 минут. С российской стороны в переговорах участвовали Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешеполитической деятельности Юрий Ушаков. С американской — Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.