Трамп аплодисментами поприветствовал Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп поприветствовал лидера России Владимира Путина аплодисментами, когда увидел его выходящим из самолёта. Главы государств обменялись рукопожатиями на лётном поле.

Трамп поприветствовал Путина аплодисментами. Видео © Life.ru

После короткого приветствия и крепкого рукопожатия лидеры сели в Cadillac Трампа. Для первой встречи оба выбрали галстуки красного цвета. Переговоры уже стартовали.