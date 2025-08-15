Встреча Путина и Трампа
15 августа, 19:38

Трамп аплодисментами поприветствовал Путина на Аляске

Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп поприветствовал лидера России Владимира Путина аплодисментами, когда увидел его выходящим из самолёта. Главы государств обменялись рукопожатиями на лётном поле.

Трамп поприветствовал Путина аплодисментами. Видео © Life.ru

Life.ru публикует видео рукопожатия Путина и Трампа на Аляске

После короткого приветствия и крепкого рукопожатия лидеры сели в Cadillac Трампа. Для первой встречи оба выбрали галстуки красного цвета. Переговоры уже стартовали.

Эти переговоры на Аляске стали первым полноценным саммитом между Россией и США с 2021 года. Ожидается, что основной темой обсуждений станет урегулирование конфликта на Украине.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
