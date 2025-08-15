Трамп аплодисментами поприветствовал Путина на Аляске
Обложка © Life.ru
Президент США Дональд Трамп поприветствовал лидера России Владимира Путина аплодисментами, когда увидел его выходящим из самолёта. Главы государств обменялись рукопожатиями на лётном поле.
Трамп поприветствовал Путина аплодисментами. Видео © Life.ru
После короткого приветствия и крепкого рукопожатия лидеры сели в Cadillac Трампа. Для первой встречи оба выбрали галстуки красного цвета. Переговоры уже стартовали.
Эти переговоры на Аляске стали первым полноценным саммитом между Россией и США с 2021 года. Ожидается, что основной темой обсуждений станет урегулирование конфликта на Украине.