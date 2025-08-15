Путин и Трамп выбрали красные галстуки для встречи на Аляске
Путин и Трамп выбрали красные галстуки для встречи на Аляске. Обложка © Life.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп начали долгожданные переговоры на Аляске, выбрав для первой встречи галстуки в красных тонах. После короткого приветствия и крепкого рукопожатия лидеры двух стран вместе сели в Cadillac президента США.
Переговоры на Аляске стали первым полноценным саммитом лидеров России и США после 2021 года. Ожидается, что ключевой темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта.