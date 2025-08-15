Трамп заявил, что будет огорчён, если сегодня не договорится о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп надеется на достижение перемирия на Украине во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам Fox News на борту Air Force One по пути в Анкоридж.

«Я хочу быстрого прекращения огня. Буду огорчён, если этого не произойдёт сегодня», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о критериях успеха переговоров.