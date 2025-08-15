Трамп прибудет на Аляску первым и лично поприветствует Путина

Президент США Дональд Трамп первым прибудет на место проведения саммита на Аляске и лично встретит российского лидера Владимира Путина на взлётно-посадочной полосе. Подробности протокола раскрыл губернатор штата Майк Данливи в эфире Fox News .

«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент [Трамп] будет уже на взлётно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске», — заявил Данливи.