Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:17

Трамп прибудет на Аляску первым и лично поприветствует Путина

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп первым прибудет на место проведения саммита на Аляске и лично встретит российского лидера Владимира Путина на взлётно-посадочной полосе. Подробности протокола раскрыл губернатор штата Майк Данливи в эфире Fox News.

«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент [Трамп] будет уже на взлётно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске», — заявил Данливи.

Трамп заявил, что не собирается вести переговоры с Путиным от имени Украины
Трамп заявил, что не собирается вести переговоры с Путиным от имени Украины

Напомним, переговоры лидеров начнутся сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всю информацию о встрече публиковал Life.ru в своём материале. По данным американских журналистов, глава Белого дома собирается принять российского гостя, оказав ему высочайшие почести. Ранее Трамп назвал Путина умным человеком и выразил надежду, что их саммит на Аляске принесёт свои плоды.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar