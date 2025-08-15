Трамп прибудет на Аляску первым и лично поприветствует Путина
Президент США Дональд Трамп первым прибудет на место проведения саммита на Аляске и лично встретит российского лидера Владимира Путина на взлётно-посадочной полосе. Подробности протокола раскрыл губернатор штата Майк Данливи в эфире Fox News.
«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент, и президент [Трамп] будет уже на взлётно-посадочной полосе, готовый приветствовать российского президента на Аляске», — заявил Данливи.
Напомним, переговоры лидеров начнутся сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всю информацию о встрече публиковал Life.ru в своём материале. По данным американских журналистов, глава Белого дома собирается принять российского гостя, оказав ему высочайшие почести. Ранее Трамп назвал Путина умным человеком и выразил надежду, что их саммит на Аляске принесёт свои плоды.