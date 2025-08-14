В Кремле раскрыли, во сколько и в каком составе начнутся переговоры Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся в 22:30 мск с беседеы тет-а-тет, продолжатся переговоры в составе делегаций по формуле «5 на 5». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил, что саммит примет военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

«Всё начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (22.30 мск), с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдёт в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — сказал он журналистам.

В состав российской делегации войдут: сам Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.