Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 09:15

В Кремле раскрыли, во сколько и в каком составе начнутся переговоры Путина и Трампа

Ушаков: Встреча Путина и Трампа начнётся в 22:30 мск с беседы тет-а-тет

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнётся в 22:30 мск с беседеы тет-а-тет, продолжатся переговоры в составе делегаций по формуле «5 на 5». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он подтвердил, что саммит примет военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

«Всё начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (22.30 мск), с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдёт в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — сказал он журналистам.

В состав российской делегации войдут: сам Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Программа встречи уже согласована. Длительность беседы лидеров будет зависеть от того, как пойдёт дискуссия, подчеркнул Ушаков. После завершения встерчи Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, где проведут итоги переговоров.

СМИ анонсировали участие Кирилла Дмитриева в саммите Путина и Трампа на Аляске
Ранее стало известно, что на Аляску вылетела первая российская делегация, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. В ближайшее время в США отправится и борт, на которым будут находиться журналисты кремлёвского пула. Также СМИ узнали, что в Анкоридж доставили президентский лимузин Aurus.

Александра Вишнякова
