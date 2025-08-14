Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 августа, 08:30

Бронированный Aurus Путина ночью доставили на Аляску под охраной истребителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Президентский лимузин Владимира Путина Aurus отправили на Аляску для предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Транспортировка была осуществлена с повышенными мерами безопасности, сообщает Itzine.

Уникальную логистическую операцию провели с использованием военно-транспортного самолёта Ил-76 из специального авиационного отряда «Россия». Всю дорогу борт сопровождали российские истребители. Подобный уровень охраны объясняется не только высокой стоимостью груза, но и сложной геополитической ситуацией.

В связи со значительным расстоянием, в отличие от поездок в соседние государства, где техника доставляется по железной дороге, транспортировка автомобиля на Аляску осуществлялась воздушным путём. Спецгруз прибыл в американский штат ночью. Бронированную машину сразу же накрыли защитными чехлами, которые были сняты только утром. Юридическое оформление перевозки представляло не меньший интерес, чем сама операция. Aurus был задекларирован как дипломатическая почта, что обеспечило ему неприкосновенность и освобождение от таможенного контроля.

Ранее стало известно, что на Аляску кроме транспорта Путина вылетела и российская делегация, которая всё подготовит к историческому саммиту президентов. В ближайшее время в США отправится и борт, на которым будут находиться журналисты кремлёвского пула.

Наталья Афонина
