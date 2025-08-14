Бронированный Aurus Путина ночью доставили на Аляску под охраной истребителей

Президентский лимузин Владимира Путина Aurus отправили на Аляску для предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Транспортировка была осуществлена с повышенными мерами безопасности, сообщает Itzine.

Уникальную логистическую операцию провели с использованием военно-транспортного самолёта Ил-76 из специального авиационного отряда «Россия». Всю дорогу борт сопровождали российские истребители. Подобный уровень охраны объясняется не только высокой стоимостью груза, но и сложной геополитической ситуацией.

В связи со значительным расстоянием, в отличие от поездок в соседние государства, где техника доставляется по железной дороге, транспортировка автомобиля на Аляску осуществлялась воздушным путём. Спецгруз прибыл в американский штат ночью. Бронированную машину сразу же накрыли защитными чехлами, которые были сняты только утром. Юридическое оформление перевозки представляло не меньший интерес, чем сама операция. Aurus был задекларирован как дипломатическая почта, что обеспечило ему неприкосновенность и освобождение от таможенного контроля.