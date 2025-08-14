Встреча Путина и Трампа
Регион
14 августа, 07:21

Журналистам из РФ предложили разместиться на стадионе на Аляске во время саммита

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre.ROSA

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вызвала огромный интерес на Аляске. Из-за небывалого ажиотажа в гостиницах практически не осталось свободных номеров. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула, автор Telegram-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев.

По его словам, журналистам, которые будут освещать встречу, предложили бесплатно разместиться на стадионе.

«Из доступного — несколько вариантов за 74 и более тысяч рублей за ночь в Анкоридже. А вот проживание на стадионе, как то предлагает американская сторона, бесплатное», — отметил Юнашев.

Журналист добавил, что один из стадионов использовался как пункт временного размещения (ПВР) во время пандемии коронавируса.

Сопровождающим Путина журналистам выдали визы США для поездки с ним на Аляску

Напомним, что саммит между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. В центре внимания будет находиться поиск путей урегулирования украинского конфликта.

Александр Юнашев
