Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 23:26

В Белом доме назвали место проведения встречи Путина и Трампа

CNN: Встречу Путина и Трампа проведут на военной базе в Анкоридже

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа запланирована на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации Белого дома.

Изначально планировалось найти место попроще, но в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона. В итоге выбор остановился на крупнейшем городе — Анкоридже, а база Элмендорф — Ричардсон стала единственным местом, отвечающим всем требованиям безопасности для встречи двух лидеров. При этом в Белом доме надеялись не проводить встречу на военной территории, чтобы избежать лишней «военной» атмосферы.

Зеленский назвал предстоящие переговоры на Аляске личной победой Путина
Зеленский назвал предстоящие переговоры на Аляске личной победой Путина

А ранее официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс рассказала, что Соединённые Штаты не рассматривают предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина как переговоры по Украине. Отвечая на вопрос о том, готова ли американская сторона применить инструменты давления на Россию, Брюс подчеркнула, что хозяин Белого дома якобы имеет множество таких механизмов, однако неизвестно, какой подход он выберет.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar