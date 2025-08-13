В Белом доме назвали место проведения встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа запланирована на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации Белого дома.

Изначально планировалось найти место попроще, но в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона. В итоге выбор остановился на крупнейшем городе — Анкоридже, а база Элмендорф — Ричардсон стала единственным местом, отвечающим всем требованиям безопасности для встречи двух лидеров. При этом в Белом доме надеялись не проводить встречу на военной территории, чтобы избежать лишней «военной» атмосферы.