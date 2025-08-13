Госдеп США: Встреча Путина и Трампа не является переговорами по Украине

Соединённые Штаты не рассматривают предстоящую встречу американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина как переговоры по Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

«Он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) отмечал, что цель (встречи заключается в том, чтобы. — Прим. Life.ru) понять, что происходит, что возможно. Так что я считаю, что переговоры — неправильное слово», — заявила Брюс.

По её словам, республиканец не называет готовящуюся встречу переговорами. Отвечая на вопрос о том, готова ли американская сторона применить инструменты давления на Россию, официальный представитель Госдепа подчеркнула, что хозяин Белого дома якобы имеет множество таких механизмов, однако неизвестно, какой подход он выберет.