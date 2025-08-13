Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 22:15

Госдеп США: Встреча Путина и Трампа не является переговорами по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viewimage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viewimage

Соединённые Штаты не рассматривают предстоящую встречу американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина как переговоры по Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

«Он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) отмечал, что цель (встречи заключается в том, чтобы. — Прим. Life.ru) понять, что происходит, что возможно. Так что я считаю, что переговоры — неправильное слово», — заявила Брюс.

По её словам, республиканец не называет готовящуюся встречу переговорами. Отвечая на вопрос о том, готова ли американская сторона применить инструменты давления на Россию, официальный представитель Госдепа подчеркнула, что хозяин Белого дома якобы имеет множество таких механизмов, однако неизвестно, какой подход он выберет.

Макрону и Мерцу посоветовали помолчать, чтобы не злить Трампа перед встречей на Аляске
Макрону и Мерцу посоветовали помолчать, чтобы не злить Трампа перед встречей на Аляске

Ранее заместитель директора Центра европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов сообщил, что Владимир Путин в ходе предстоящей встречи на Аляске предложит Дональду Трампу «удобный выход» из украинского конфликта. Эксперт полагает, что российский лидер предложит республиканцу двусторонний план перемирия в зоне спецоперации, не предусматривающий участия в нём киевского режима и Европы. По его мнению, достижение договорённостей с Путиным по Украине позволит президенту США сохранить лицо.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar