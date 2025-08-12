Макрону и Мерцу посоветовали помолчать, чтобы не злить Трампа перед встречей на Аляске

Британские чиновники обратились к официальным лицам стран Европы с призывом не делать публичных заявлений в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Особенно это касается немецкого канцлера Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Telegraph.