Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа 2025 года в штате Аляска.

«Эта долгожданная встреча между мной и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска», – отметил Трамп.