8 августа, 22:25

Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа 2025 года в штате Аляска.

«Эта долгожданная встреча между мной и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска», – отметил Трамп.

Американский лидер пообещал обнародовать детали предстоящей встречи позднее.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры не только с Путиным, но и с Владимиром Зеленским. Он отметил, что главарю киевского режима «придётся что-то подписать» на встрече. Кроме того, президент США подтвердил, что на переговорах с Путиным будет обсуждать обмен территориями между Россией и Украиной.

