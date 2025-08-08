Встреча Путина и Трампа
8 августа, 20:32

Трамп заявил, что скоро встретится с Путиным в очень популярном месте

Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — заявил глава Белого дома в ходе трёхсторонней церемонии с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Трампа, место встречи он объявит позднее, однако оно «будет очень популярным». Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что все стороны конфликта хотят мира.

Напомним, в настоящее время активно обсуждается локация для проведения встречи между Владимиром Путиным и его американским коллегой. Россия уже отвергла предложение организовать саммит в Риме, а вот ОАЭ считаются подходящей площадкой. Кроме того, готовность принять встречу выразила ООН.

