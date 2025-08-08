Встреча Путина и Трампа
8 августа, 15:33

Рим не станет площадкой для встречи Путина и Трампа

Corriere della Sera: Россия отказалась проводить встречу Путина и Трампа в Риме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Россия отвергла предложение о проведении саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Риме. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дипломатические источники.

Инициатива исходила от американской стороны — глава Штатов в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони предложил Рим в качестве места встречи. Она сразу поддержала эту идею, а госсекретарь США Марко Рубио официально выдвинул предложение на встрече представителей G7.

По данным издания, российская сторона отклонила вариант с Римом, считая Италию «слишком явно поддерживающей Украину». Владимир Зеленский, напротив, одобрил этот вариант места проведения саммита.

В настоящий момент место для встречи Владимира Путина с американским лидером не определено, рассматриваются разные варианты. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске.

Юрий Лысенко
