Рим не станет площадкой для встречи Путина и Трампа
Corriere della Sera: Россия отказалась проводить встречу Путина и Трампа в Риме
Россия отвергла предложение о проведении саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Риме. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на дипломатические источники.
Инициатива исходила от американской стороны — глава Штатов в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони предложил Рим в качестве места встречи. Она сразу поддержала эту идею, а госсекретарь США Марко Рубио официально выдвинул предложение на встрече представителей G7.
По данным издания, российская сторона отклонила вариант с Римом, считая Италию «слишком явно поддерживающей Украину». Владимир Зеленский, напротив, одобрил этот вариант места проведения саммита.
В настоящий момент место для встречи Владимира Путина с американским лидером не определено, рассматриваются разные варианты. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске.