Два сценария: Как встреча Путина и Трампа отразится на экономике России

Информация о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом вызвала определённый оптимизм на отечественном рынке, обратила внимание экономический эксперт Ольга Беленькая. По её словам, если политикам удастся договориться по поводу решения украинского конфликта, то Вашингтон может отказаться от санкционного давления на Москву и её партнёров, что положительно скажется на экономике нашей страны.

Дальнейшие шаги по восстановлению экономических связей между Россией и США может привести к притоку инвестиций и расширению возможностей Центробанка по снижению ключевой ставки. Однако если главы государств не придут к консенсусу, то возможен и негативный сценарий для нашей экономики.