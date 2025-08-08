Два сценария: Как встреча Путина и Трампа отразится на экономике России
Эксперт Беленькая: Встреча Путина и Трампа может привести к росту экономики РФ
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Информация о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом вызвала определённый оптимизм на отечественном рынке, обратила внимание экономический эксперт Ольга Беленькая. По её словам, если политикам удастся договориться по поводу решения украинского конфликта, то Вашингтон может отказаться от санкционного давления на Москву и её партнёров, что положительно скажется на экономике нашей страны.
Дальнейшие шаги по восстановлению экономических связей между Россией и США может привести к притоку инвестиций и расширению возможностей Центробанка по снижению ключевой ставки. Однако если главы государств не придут к консенсусу, то возможен и негативный сценарий для нашей экономики.
«Но не исключено, что переговоры не завершатся положительным результатом. В этом случае можно ожидать усиления санкционного давления и затягивания военных действий. Для российской экономики это может означать потери части экспортных доходов, продолжение роста военных расходов, увеличение дефицита бюджета и ухудшение экономической динамики», — заключила собеседница РИАМО.
Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что место проведения переговоров между главами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уже определено, однако официальная информация будет обнародована позже. Сам Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом. В свою очередь спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев отметил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической. А в Госдуме уже предсказали главные темы переговоров политиков.