«Услужливый переговорщик»: Эксперт по протоколу объяснил, почему Трамп пасует в личных беседах с Путиным

Дональд Трамп в личных разговорах не то чтобы «прогибается» под давлением Владимира Путина, а скорее ищет компромисс, находясь между противоречивыми интересами сторон. Таким мнением поделился с Life.ru Алексей Кобелюк, эксперт по переговорам и деловому протоколу.

«У Трампа есть позиция Зеленского, какой бы спорной она ни была, но если тот согласится на условия по четырем областям и Крыму, его власть может рухнуть — во многом из-за собственной политики. Добавьте к этому усталость американцев от бесконечных поставок оружия и давление Европы, истощающей бюджеты. На этом фоне Трамп, обещавший «закончить войну», оказывается в сложной позиции», — заметил собеседник Life.ru.

Для России, продолжает эксперт, продолжение спецоперации означает сохранение текущего статус-кво и движение к заявленным целям, а переговоры всегда предполагают поле для уступок. Путин, используя жесткую позицию, вынуждает оппонента смягчать требования.

Трампу нужно «остановить войну» для имиджа, но способы его мало волнуют. Его могут формально выслушать, но действовать по-своему, оставляя ему роль миротворца, который на деле не контролирует процесс эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк

Кобелюк добавил, что даже в случае гипотетического соглашения неизбежно встанет вопрос о создании демилитаризованной зоны, как это было в Минских договоренностях. А сам Трамп сегодня выглядит скорее как «услужливый переговорщик», балансирующий между сторонами, чем как сильный политик, диктующий условия.