СМИ раскрыли атмосферу прошедших телефонных разговоров Путина и Трампа

WSJ: Разговоры Путина и Трампа по телефону проходят в дружеской атмосфере
Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Телефонные беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходят в дружеской обстановке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Собеседники издания отмечают, что Трамп часто упоминает свою цель — восстановить отношения между США и Россией через сотрудничество в сфере экономики. Кроме того, лидеры нередко обменивались сообщениями через посредников.
По заявлению Кремля, встреча Путина с американским коллегой уже согласована. Как сообщил Юрий Ушаков, очные переговоры могут состояться на следующей неделе. В качестве места для встречи рассматривают ОАЭ. Эксперты указывают, что Путин и Трамп общались по закрытым каналам задолго до объявления о встрече.